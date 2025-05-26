شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: وصول 600 حاج من قطاع غزة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن وصول 600 من حجاج قطاع غزة، الذين كانوا متواجدين فى جمهورية مصر العربية، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام.



وأوضحت الوزارة الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن الحجاج وصلوا جوًا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى فى جدة، حيث كان فى استقبالهم طواقم الوزارة من مرشدين وإداريين وبعثة طبية، وتم نقلهم بعد ذلك إلى فنادقهم فى مكة المكرمة تمهيدًا لأداء العمرة، مشيرة إلى أن كافة الترتيبات اللازمة لاستقبالهم قد أُنجزت مسبقًا.



ومن المقرر أن يصل باقى حجاج قطاع غزة المتواجدين فى مصر مساء اليوم الاثنين، ضمن جدول زمنى منسق مع الجهات ذات العلاقة.

وفى سياق متصل، وصل إلى مكة المكرمة 300 حاج من الدفعة الإضافية من حجاج المحافظات الشمالية ضمن حصة المحافظات الجنوبية، وسيكتمل وصول من تبقى منهم على دفعتين.



وأشارت وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى أنه، وبعد إتمام الحجاج لمناسك الحج، سيتوجهون إلى المدينة المنورة، حيث سيمكثون فيها مدة أربع ليالٍ قبل عودتهم.