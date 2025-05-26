شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمن الحج تتيح 6 خرائط تفاعلية لمعرفة الطرق والاتجاهات فى موسم حج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات أمن الحج لشؤون المرور، إتاحة 6 خرائط تفاعلية لمعرفة الطرق والاتجاهات، تشمل خريطة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة منى، وخريطة مزدلفة، وخريطة عرفات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، دعت قوات أمن الحج لشؤون المرور ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من هذه الخرائط في تحديد مساراتهم، واتجاهات الحركة، والتصعيد، والنفرة، ويأتي ذلك ضمن رغبة قوات أمن الحج والعمرة في تسهيل حركة الحجاج بين المشاعر المقدّسة، وتوفير أعلى سبل الراحة لهم.