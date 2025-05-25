الخليج اليوم .. السعودية.. المحكمة العليا تحدد موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حددت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1446هجري (2025).

وصدر عن المحكمة العليا في السعودية بيان جاء فيه: "نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 194 / هـ ) وتاريخ 29 شوال 1446 هجري أن يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هجري ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 أبريل 2025، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هجري؛ فإن المحكمة العليا تُرغِب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هجري ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 27 مايو 2025".

وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأشارت المحكمة العليا إلى أنها "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

جدير بالذكر أن "مركز الفلك الدولي" أعلن أن يوم الأربعاء 28 مايو الجاري غرّة شهر ذي الحجة، وأن يوم الجمعة 6 يونيو سيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية (فلكيا).

المصدر: "واس"