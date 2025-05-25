الخليج اليوم .. السعودية تعلن عن عدد الحجاج الوافدين إليها حتى الآن في هذا الموسم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عدد الحجاج القادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى أمس السبت.

وبلغ إجمالي الحجاج الوافدين على المملكة 961,903، بينهم 912,598 قادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية، و45,028 عبر المنافذ البرية، و4,277 عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

المصدر: واس