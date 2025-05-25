شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن في عيد الاستقلال: "مستمرون معا في نهضة وطننا بالعمل والتفاني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة إلى الشعب الأردني في عيد الاستقلال ٧٩، قائلا "مستمرون معا في نهضة وطننا، فهو يستحق منا الكثير من العمل والتفاني".



وقال عاهل الأردن، اليوم الأحد، في كلمة للأردنيين هنأهم فيها بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين، معبرا عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وبناته.



وأضاف: "أحييكم على امتداد وطننا العزيز في عيد استقلال الأردن الأغلى، الذي نفخر بماضيه العريق، وتقدمه المستمر، ونتطلع لمستقبله الواعد المشرق بعون الله. مستقبل نصنعه معا، بإرادتنا وعزيمتنا، وتبنيه سواعدنا، ليواصل الأردن مسيرة التقدم والتحديث، آمنا مستقرا، ترعاه عناية الرحمن، وتحرسه زنود بواسل جيشنا العربي المصطفوي، وأجهزتنا الأمنية"، معبرا عن فخره، واعتزازه بالشعب، فالأردن قوي بهمتكم التي لا تلين.