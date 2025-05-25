شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 53 ألفا و939 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 ألفا و939 شهيدا، و122 ألفا و797 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن من بين الحصيلة 3785 شهيدا، و10 آلاف و756 مصابا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 38 شهيدا و204 مصابون، نتيجة المجازر المتواصلة، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، كما أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.