شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي": العائلات الفلسطينية بغزة لا تزال على شفا المجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد، من أن العائلات الفلسطينية بقطاع غزة لا تزال على شفا المجاعة، وثمة حاجة إلى تدفق يومي ومستمر لشاحنات المساعدات في القطاع المحاصر.



جاء ذلك في منشور للبرنامج الأممي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، في وقت لا يزال يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي .



وقال "الأغذية العالمي"،إن السماح بدخول المساعدات إلى غزة هو الخطوة الأولى، وثمة حاجة إلى توفر إمكانية نقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بـ"أمان ودون تأخير".