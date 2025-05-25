شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنّأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس الذي يوافق 25 مايو من كل عام، مؤكدًا أن مجلس التعاون الخليجي استطاع خلال هذه المسيرة أن يرسخ مكانته كصرح خليجي وعربي شامخ، وتمكن من تحقيق إنجازات مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والتعليم والصحة وغيرها، بما يصب في صالح تحقيق التكامل الخليجي، الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في العمل العربي المشترك والتضامن ووحدة الصف.

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود المخلصة التي يقوم بها قادة دول المجلس في دعم مسيرة المجلس، وحرصهم الدائم على تعزيز أواصر التعاون بين دوله، لما فيه خير شعوب المنطقة واستقرارها وازدهارها، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور البنّاء الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أشاد بالدور الذي يقوم به معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وما يقوم به من جهود كبيرة في مواصلة تطوير آليات العمل الخليجي المشترك، وتنفيذ رؤى قادة دول المجلس لتحقيق تطلعات المواطنين الخليجيين.

وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع مجلس التعاون الخليجي على كافة المستويات، من أجل تحقيق مزيد من التكامل والتنسيق المشترك بما يلبي تطلعات شعوب دول المجلس والشعب العربي الكبير في الأمن والاستقرار والازدهار.