شكرا لقرائتكم خبر عن غزة: استشهاد مدير عمليات الدفاع المدنى وزوجته بقصف منزلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد العقيد أشرف حسن أبو نار، مدير إدارة العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني، وزوجته، قبل ظهر اليوم الأحد، بقصف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبدورها، نعت المديرية العامة للدفاع المدني استشهاد العقيد أبو نار في استهداف إسرائيلي مباشر داخل منزله في مخيم النصيرات.

وقالت المديرية في بيان إن العقيد أبو نار عمل خلال السنوات الماضية مديرا لمحافظات غزة والوسطى وخان يونس وأخيرا لإدارة العمليات، و"كان من الضباط المنضبطين والمسؤولين الملتزمين في عملهم الإنساني والمهني".

ويواصل جيش الاحتلال استهداف المؤسسات الإغاثية والطبية وطواقمها العاملة في قطاع غزة، في محاولة لتقويض جهود تلك المؤسسات في التخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية على المواطنين المنكوبين.

ويأتي استهداف العقيد أبو نار، في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه ضد المدنيين بقصف لا يتوقف على قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 22 مواطنًا وإصابة آخرين منذ فجر اليوم، 15 منهم وسط وجنوبي القطاع بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما تواصل سلطات الاحتلال تضييق الخناق على غزة، من خلال إغلاق المعابر ومنع وصول الإمدادات الإغاثية، باستثناء بعض الشاحنات التي سُمح بعبورها قبل أيام لمناطق جنوب القطاع، ووصفتها المؤسسات الدولية بأنها "نقطة في بحر الاحتياج لمليوني جائع ومحاصر".