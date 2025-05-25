شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة جندى بجروح خطيرة فى شجار مع آخر شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة جندي بجروح خطيرة في شجار مع آخر شمال قطاع غزة الليلة الماضية.



وذكر جيش الاحتلال - في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - أن "الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادث، وسيتم إحالة نتائجه إلى المدعي العام العسكري للنظر فيها"، مبينا أن "المصاب يخدم في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال.. وهو في حالة خطيرة".