شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة جندى بجروح خطيرة فى شجار مع آخر شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة جندي بجروح خطيرة في شجار مع آخر شمال قطاع غزة الليلة الماضية.
وذكر جيش الاحتلال - في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - أن "الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادث، وسيتم إحالة نتائجه إلى المدعي العام العسكري للنظر فيها"، مبينا أن "المصاب يخدم في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال.. وهو في حالة خطيرة".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز