شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: وصول أكثر من 961 ألف حاج من الخارج عبر جميع المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (961,903) حجاجٍ، وذلك حتى نهاية أمس السبت.



وأوضحت الجوازات السعودية، في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 912,598 حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 45,028 حاجًا، و4,277 حاجًا عبر المنافذ البحرية.



وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.