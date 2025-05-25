شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية تحذر من تداعيات توسيع الاحتلال عملياته في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة لتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا يعني المزيد من عمليات القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني.



وقال الشوا ـ في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية ـ إن 80% من مساحة قطاع غزة أصبحت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي سواء بالعمليات العسكرية، أو من خلال قرارات الإخلاء القسري، وعمليات النزوح من مختلف مناطق القطاع، وخاصة شمال غزة الذي يتعرض لهجوم غير مسبوق من قبل الاحتلال .



وأضاف أن توسيع العمليات يعني أن الاحتلال سيدفع سكان غزة باتجاه النزوح قسرا باتجاه الجنوب كما خطط له حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن هذه المؤشرات خطيرة للغاية، مبينا أن الحصار المشدد للاحتلال المفروض منذ أكثر من 85 يوما وحتى الآن يمنع دخول المساعدات الإنسانية التي تتراكم على الحدود، موضحا أن حوالي 130 ألف طن من المساعدات بكل أصنافها متراكمة، وما دخل عبر معبر كرم أبو سالم كمية لا تذكر من قائمة الاحتياجات لأهالي غزة.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صمم منذ بداية هذا العدوان على استهداف العدد الأكبر من الأطفال،لافتا إلى أنه سقط حتى الآن حوالي 18 ألف شهيد من الأطفال، مؤكدا أن هذا الحصار سيكون له تداعيات على واقع وصحة ومستقبل أطفال غزة .