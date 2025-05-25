الخليج اليوم .. الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ بدء تسجيل البيانات المناخية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن البلاد شهدت اليوم السبت درجة حرارة قياسية بلغت 51.6 درجة مئوية وهي الأعلى على الإطلاق لشهر مايو منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 2003.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على (مستوى) الدولة هذا اليوم 51,6 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي".

وهذه القيمة أقل بـ 0.4 درجة مئوية فقط من الرقم القياسي العام للحرارة في الدولة الخليجية.

وكان المركز الذي يتتبع بيانات الأرصاد الجوية في الإمارات منذ 2003 قد أكد الجمعة، تسجيل أعلى درجة حرارة في مايو لهذا العام بلغت 50.4 مئوية.

وحتى قبل حلول فصل الصيف، بدأت معدّلات الحرارة في الإمارات تسجل ارتفاعا غير مُعتاد مقارنة بالفترة نفسها في السنوات الأخيرة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته، داعيا الجمهور إلى الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، وبالإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس المناسبة، واستخدام واقي الشمس، وعدم ترك الأطفال في السيارة، ومتابعة حالة الطقس.

المصدر: إعلام إماراتي