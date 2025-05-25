الخليج اليوم .. من البرلمان الأوروبي: الدكتور الجروان يدعو لتعزيز التعليم في مواجهة العنف والتطرف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شارك الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في مؤتمر “استراتيجية مكافحة التطرف في الشرق الأوسط وحول العالم من خلال التعليم ومن أجل التسامح وثقافة السلام” الذي انعقد في البرلمان الأوروبي. المؤتمر ضم أعضاء من البرلمان الأوروبي والتحالف البرلماني الدولي من أجل الأخلاق العالمية.

في كلمته، أشار الدكتور الجروان إلى الحراك الدولي المتزايد الذي يشهده العالم من خلال الزيارات واللقاءات الرئاسية رفيعة المستوى، مؤكداً أن هذا الحراك يعكس اهتماماً متنامياً بتفعيل قيم الأمن والسلام والتعايش السلمي.

شدد الجروان على “الحاجة الملحّة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، وضمان حق الشعوب في العيش بكرامة وسلام”، مؤكداً أن هذا الحق يمثل أولوية دائمة للمجلس العالمي للتسامح والسلام.

أضاف الجروان أن التطرف يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات حول العالم، مشيراً إلى أن النزاعات الدولية الأخيرة زادت من انتشار هذا التهديد، مما يستدعي تعزيز الجهود التعليمية والثقافية لمواجهته.

أكد الجروان أن المجلس يرى في التعليم بمختلف مراحله حجر الأساس في مكافحة التطرف. واستعرض جهود المجلس في إطلاق برامج أكاديمية متخصصة، منها برنامج ماجستير في دراسات التسامح والسلام يُدرّس في عدد من الجامعات الأوروبية والعربية. يهدف المجلس من خلال ذلك إلى إعداد جيل من الخبراء القادرين على بناء السلام وتقديم حلول علمية للنزاعات.

وأشار الجروان إلى التعاون مع جامعة الدول العربية في إعداد الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، والتي تركز بشكل خاص على التعليم ودور الجامعات في تعزيز ثقافة السلام.

في ختام كلمته، دعا الجروان إلى تكامل الجهود الدولية وتوظيف التعليم كأداة فعالة في بناء مجتمعات أكثر تسامحاً واستقراراً، متمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه في مواجهة التطرف ونشر ثقافة السلام حول العالم.