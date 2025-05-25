شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: وفاة 13 شخصا بالجوع بمعسكر "قاقا" للاجئين السودانيين بتشاد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شبكة أطباء السودان، أن اللاجئيين السودانيين بمعسكر "قاقا" بتشاد يعانون من أوضاع إنسانية كارثية بسبب نقص الغذاء والدواء مع تفشي الأمراض بسبب تجاهل المنظمات الدولية والإنسانية للاجئين بالمعسكر وعدم توفير الغذاء الكافي لهم، حيث توفى 13 شخصا بسبب الجوع خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي يهدد مصير الآلاف من السودانيين بالمعسكر.

وناشدا شبكة أطباء السودان فى بيان لها المنظمات الأممية والدولية للقيام بدورها كمسئولة مباشرة من المعسكرات من توفير الغذاء العاجل للاجئين السودانيين بمعسكر "قاقا" الذي يحتضن 21 ألف لاجيء سوداني لوقف عمليات النزوح مرة أخرى للمجهول بحثا عن الغذاء والدواء.

وعبرت الشبكة عن بالغ أسفها لتردي أوضاع اللاجئيين السودانيين بدولة تشاد وتتأسف للتجاهل الدولي للمهجرين السودانيين وتؤكد بأن ما يحدث هو فضح للمنظمات التي تتعذر بالمعابر لإيصال المساعدات في ظل معاناة الآلاف من السودانيين بالمعسكرات بدولة تشاد.