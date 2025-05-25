شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعو لتفعيل خطة إعمار غزة وتؤكد: لا سلام دون إنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت باكستان إلى تفعيل خطة إعادة إعمار غزة المدعومة من منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.



ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الأحد، عن تصريحات السفير عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة تحضيرية في نيويورك لمؤتمر دولي مقرر عقده يونيو المقبل، قوله إن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والوضع الإنساني المتدهور في غزة، إلى جانب التوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية من قبل إسرائيل، تتطلب "رداً دولياً حاسماً".



وأضاف أن المؤتمر، الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو في مقر الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا، يمثل "فرصة حاسمة" ويجب أن يؤدي إلى نتائج ملموسة.



ودعا السفير الباكستاني، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفع الحصار المفروض عليها، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر وكالة الأونروا، بالإضافة إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة.



وأكد ضرورة رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرياً أو ضم الأراضي أو فرض آليات مساعدات عسكرية.



واقترح إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتفعيل خطة إعادة إعمار غزة، بما يشمل مشروعات حيوية مثل إنشاء ممر يربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة بناء الميناء، وتطوير مناطق صناعية، بهدف ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم مقومات الدولة.



وجدد افتخار تأكيد دعم بلاده لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، قائلاً إن باكستان مستعدة لدعم المؤتمر والعمل من أجل "أفق سياسي موثوق" يحقق السلام الدائم وينهي الاحتلال.