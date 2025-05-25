شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: (بلعين، نعلين، صفا، كفر نعمة، المغير)، ومخيم "الجلزون" للاجئين دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.



وفي سياق متصل.. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عددا من منازل المواطنين، ونصبت حاجزين عسكريين خلال اقتحامها قرية "اللبن الشرقية" جنوب مدينة نابلس.



وأفادت "وفا"، بأن حافلة تقل جنودا وعدة آليات عسكرية اقتحمت القرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، فيما نصب الجنود حاجزين عسكريين على المدخل الشرقي الرئيسي، والمدخل الشمالي للقرية، وأوقفوا المركبات للتدقيق في بطاقات المواطنين الشخصية.



كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إجراءاتها العسكرية على حاجز "الحمرا" بالأغوار الشمالية، حيث أن الحاجز العسكري أدى لحدوث أزمة مركبات كبيرة خاصة للمتجهين إلى الأغوار، وأعاق مرور المواطنين والوصول إلى أماكن عملهم.



وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن الحاجز المقام على مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية يشهد تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.



ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.