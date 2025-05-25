شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتى يؤكد حرص بلاده على دعم وحدة الصف الخليجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، حرص بلاده على دعم وحدة الصف الخليجي وتكريس التعاون المشترك انطلاقا من إيمانها بأن التضامن يمثل الأساس المتين لقوة مجلس التعاون الخليجي.



جاء ذلك خلال كلمة المطيري، ممثل دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية، في احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس والذي أقيم في مقر الأمانة العامة بالرياض.



وشدد وزير الإعلام الكويتي على أهمية مواصلة البناء على الأسس التي أرساها القادة المؤسسون وضرورة التركيز على تنمية الإنسان وخاصة فئة الشباب عبر برامج تعليمية وريادية تتيح لهم أداء أدوار فاعلة في مجتمعاتهم.



وأشار إلى أن "الذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي تمثل مناسبة غالية نستحضر فيها مسيرة زاخرة بالرؤى الطموحة والإنجازات الاستراتيجية التي عززت من مكانة المجلس كمنظومة إقليمية موحدة تنطلق بروح التكامل وتستند إلى إرث من التلاحم والتعاون".



وقال إن تأسيس المجلس يعد تتويجا لرؤية استراتيجية لقادة دول المجلس قائمة على وحدة الهدف والمصير المشترك مستندة إلى روابط الدين والتاريخ والأخوة.. مضيفا أن التجربة الخليجية أثبتت أن التنسيق المستمر يحول التحديات إلى فرص حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.



وتقدم الوزير الكويتي - في ختام كلمته - بخالص التهاني إلى قادة دول المجلس وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة.. معربا عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، على جهودهم المتواصلة لتعزيز العمل الخليجي المشترك.