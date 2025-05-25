الخليج اليوم .. وصول أكثر من 961 ألف حاج من الخارج عبر جميع منافذ السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، بلغ (961,903) حجاجٍ، وذلك حتى نهاية يوم السبت 26/ 11/ 1446هـ.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (912,598) حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (45,028) حاجًا، وعدد (4,277) حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.