الخليج اليوم .. الداخلية السعودية تصدر قرارات إدارية بحق 15 شخصاً نقلوا 61 مخالفاً لأنظمة الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت وزارة الداخلية بمداخل مدينة مكة المكرمة (7) وافدين و(8) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (61) مخالفاً لا يحملون تصاريح أداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.

كما دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم بالأمن والأمان.