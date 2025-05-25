الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أطلق من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقد دوت صفارات الإنذار في القدس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عمله على اعتراض الصاروخ.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على "تلغرام": "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جماعة الحوثي على عملية إطلاق الصاروخ اليوم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب بتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل.

وتبنى الحوثيون إطلاق الصاروخ وقال المتحدث باسمهم يحيى سريع إنه تم استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، مشيراً إلى تنفيذ عملية مزدوجة بمسيرتين استهدفتا "هدفين حيويين".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، نفذ الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها. وجرى اعتراض معظم تلك الصواريخ أو لم تصل إلى أهدافها.