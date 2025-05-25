شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك يلتقي أحمد الشرع في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، في إسطنبول بعد رفع العقوبات الأمريكية على دمشق.

وقال السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا".

كما قال باراك، إنه التقى بالشرع الذي أشاد بالقرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا المتمثل في هزيمة داعش"، مشيداً "بالخطوات الجادة" التي اتخذها الشرع فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.