شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين في هجومين للمستوطنين في رام الله وبيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيون، اليوم /السبت/ في هجوم للمستوطنين على برية كيسان شرق بيت لحم، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات برضوض جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين في برية كيسان.

وشاركت قوات الاحتلال في الهجوم وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي السياق، أصيب خمسة مواطنين، في هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تجمع "مغاير الدير" بين بلدتي دير دبوان ومخماس شرق رام الله.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن خمسة مواطنين أصيبوا جراء تعرضهم للضرب المبرح، خلال هجوم المستوطنين على "مغاير الدير".

بدورها، قالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن مجموعات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال هاجمت تجمع "مغاير الدير"، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين، واعتدت عليهم بالضرب.



وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من خربة الفارسية في الأغوار الشمالية بعد الاعتداء عليهما من المستوطنين.

وقال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية، مهدي دراغمة، إن جيش الاحتلال اعتقل لؤي علي أبو محسن وأحمد حسين أبو محسن، مضيفا أن اعتقال المواطنين أبو محسن جاء بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين التجمع واعتدائهم على المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير ومخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.