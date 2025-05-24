الخليج اليوم .. تشديد سعودي بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شددت السعودية على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بصفته سبيلاً وحيداً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لا يتحقق إلا عبر خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع. جاء ذلك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة مشتركة بين السعودية - فرنسا.

وترأست وفد السعودية المستشارة في وزارة الخارجية السعودية، د. منال رضوان، منوهةً إلى أهمية الإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية.

وأكدت المستشارة منال رضوان في كلمتها في الجلسة الافتتاحية أن السعودية بالشراكة مع فرنسا تسعى لأن يشكّل هذا المؤتمر نقطة تحوّل تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة بصفته سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لا يتحقق إلا عبر خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع، مشددة على التزام السعودية الثابت بمبادرة السلام العربية، ودورها المحوري في إطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج.

وكان الاجتماع قد شهد استعراض 19 دولة ومنظمة تشارك في رئاسة مجموعات العمل الثمان المنبثقة عن المؤتمر، قُدمت خلاله إحاطات حول التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة لكل مجموعة.

كما شهد الاجتماع -الذي حضره وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو- تأكيدات من الدول الأعضاء على دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، وإشادتها بالجهود التي تبذلها فرق العمل، مؤكدة التزامها بالمشاركة بمقترحات وأفكار عملية من شأنها أن تسهم في إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025م.