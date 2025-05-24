شكرا لقرائتكم خبر عن 44 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 44 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 25 منهم جنوبى القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد مكتب الإعلام الحكومى بقطاع غزة تسجيل وفاة 58 فلسطينيا بسبب سوء التغذية، و242 بسبب نقص الغذاء والدواء.

وأشار إلى وفاة 26 مريض كلى بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، بالإضافة إلى أكثر من 300 حالة إجهاض بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 53,901 شهيد، و122,593 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت مصادر طبية، اليوم السبت، أن من بين الحصيلة 3,747 شهيدا، و10,552 مصابا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 79 شهيدا منهم (5 انتشال)، و211 مصابا، نتيجة المجازر المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، كما أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.