وزير إيراني: نجري مشاورات لزيادة تبادل الطاقة الكهربائية مع قطر وعُمان والإمارات

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، إن مشاورات مكثفة تجرى حاليا مع دول قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان لزيادة تبادل الطاقة الكهربائية وتعزيز وتطوير التبادلات عبر الحدود.



وأضاف " آبادي"، في تصريح له اليوم /السبت/، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ، إن إيران تتبادل الكهرباء مع جميع الدول التي تشترك معها في حدود برية.

وتابع :" التبادلات عبر الحدود مع الدول المجاورة تجري حاليا مع تركمانستان وأرمينيا، اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر من واردات الكهرباء، وكذلك مع العراق وباكستان وأفغانستان وتركيا وأذربيجان".



وأضاف "نعتبر التعاون مع الدول الأخرى مفيدا وضروريا ولازما ونسعى من خلال زيادة القصور الذاتي للشبكة والحفاظ على التوازن في الربط الكهربائي مع دول المنطقة، إلى تجنب الحوادث مثل انهيار الشبكة الذي شوهد في بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا، ولذلك تجرى حاليا مشاورات مكثفة مع دول قطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان بهدف زيادة تبادلات الطاقة الكهربائية وتعزيز وتطوير التبادلات عبر الحدود المشتركة".