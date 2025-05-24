شكرا لقرائتكم خبر عن 50 موقعا أثريا وتاريخيا بالمدينة المنورة يستقبل الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية جاهزية 50 موقعا ومعلما أثريا في المدينة المنورة لإثراء تجارب الحجاج خلال رحلة الحج المباركة.



وتتنوع هذه المعالم التي تشمل 50 موقعًا حسب الخريطة التي أصدرها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بدءًا بالمسجد النبوي، بوصفه أبرز المعالم التي تحتضنها المدينة المنورة، ومقصدًا لزائريها المسلمين من البلدان جميعهم، إضافة إلى بقيع الغرقد، ومتحف بستان الصافية، ومعرض عمارة المسجد النبوي، والمعرض الدولي للسيرة النبوية، إلى جانب العديد من المساجد التاريخية البارزة التي ما زالت قائمة، ويعود بناؤها إلى عهد النبوة، من بينها مسجد المصلى "الغمامة"، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد علي بن أبي طالب ومسجد السجدة، ومسجد الإجابة، ومسجد السقيا، ومسجد المنارتين، ومسجد بني حرام، إلى جانب مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ومسجد الفتح، ومسجد الراية، ومسجد بني حارثة، ومسجد الشيخين، ومسجد الجمعة، إضافة إلى مسجد قباء، وغيرها من المساجد التي ترتبط بسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وتتميز المدينة المنورة بإرثٍ تاريخي وديني وثقافي لارتباطها الوثيق بالسيرة النبوية الشريفة وأحد أماكن نزول الوحي على أفضل المرسلين، فهي من أهم الأماكن التي يُقبل الحجاج على زيارتها للصلاة بمسجد النبي ، وتعد إحدى أهم المدن التي تزخر بالمواقع التاريخية التي لها ارتباط بالسيرة النبوية وشاهد على أحداث إسلامية تاريخية.

كما تحتوي المدينة المنورة على معالم أثرية عديدة، من أبرزها جبل سلع، وجبل عينين "الرماة" ومقبرة شهداء أحد، والآبار القديمة التي ما زالت قائمة، وأعيد تأهيلها ضمن مشروع تطوير وتأهيل المواقع التاريخية بالمنطقة، من بينها بئر الخاتم "أريس" وبئر عذق، وبئر العهن، وبئر غرس، وبئر الفقير، وقصر عروة، والجماوات، وعدد من الأودية التي تعدّ معالم طبيعية لها ارتباط بأحداث شهدتها المدينة المنورة في عهد النبوة، والعصور اللاحقة.

ومن أبرز المساجد التاريخية مسجد قباء أول مسجد أسس عـلى التقـوى, ومسجد الجمعة الشهير، وسمّي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه أول جمعة حين أقبل من قرية قباء متجهًا إلى المدينة، وأطلق عليه ''مسجد بني سالم'' لوقوعه في حي بني سالم بن عوف من الأنصار، ويقع بين الطريق الرابط بين قباء ووسط المدينة المنورة المسمى طريق قباء.



كما يعتبر مسجد القبلتين أحد أبرز المعالم في طيبة الطيبة، وسمي بذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في أثناء الصلاة فيه، ويطلق عليه مسمى مسجد بني سلمة لوقوعه في قرية بني سلمة، ومسجد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري أو مسجد السجدة الواقع في الجهة الشمالية من المسجد النبوي.