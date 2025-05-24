شكرا لقرائتكم خبر عن دار التقويم القطرى: الأربعاء غرة شهر ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار التقويم القطري أنه طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون بالدار، فإن يوم الأربعاء المقبل هو الغرة الفلكية لشهر "ذي الحجة"، و يوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر ذي القعدة لهذا العام.وفق وكالة الأنباء القطرية.

وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري أن هلال شهر "ذو الحجة" لعام 1446هـ سوف يولد يوم الثلاثاء "يوم التحري"، وذلك عند الساعة (6:03) صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي.

وأضاف أن هلال شهر ذي الحجة سوف يغرب بعد غروب شمس الثلاثاء في سماء دولة قطر بمدة قدرها 39 دقيقة، وسوف تزداد تلك المدة كلما اتجهنا غربًا.

ومن الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان قد قال إن الأربعاء المقبل هو غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى 6 يونيو.

وقال الجروان، إن القمر الجديد لشهر ذي الحجة سيولد، الثلاثاء المقبل، وسيكون مع مغيب الشمس بعمر يقارب 12 ساعة، ويظل فوق الأفق قرابة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، فرؤيته واردة مساء ذلك اليوم، وعليه يكون يوم الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة وبالتالي الجمعة 6 يونيو عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الحسابات الفلكية، مع الاخذ بالاعتبار بأن مواعيد المواسم الدينية يتم إعلانها وفق الضوابط الشرعية من الجهات المختصة.