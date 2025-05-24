شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة بئر النعجة شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطنان فلسطينيان، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.



وأفاد مراسل وكالة أنباء وفا الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال قصفت منطقة بئر النعجة شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة أطفال من قرية بيت دجن، شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا من المنازل واعتقلت ثلاثة أطفال بعمر 10 سنوات، هم: عرفات مفيد سالم حنيني، والشقيقان سند وبراء نصري الحاج محمد، كما أبلغت والد طفل رابع بضرورة تسليم نفسه عند حاجز بيت فوريك العسكري.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال استولت على دراجات كهربائية من المنازل التي داهمتها .