شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ 118 على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ118 على التوالي، ولليوم الـ105 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني، واستفزازات متواصلة بحق الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية اليوم (السبت) أن قوة من المشاة انتشرت صباح اليوم وسط المدينة، وأوقفت الفلسطينيين والمركبات ومنعتها من المرور.

وتشهد المدينة ومخيميها وضواحيها على مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، وهي تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء، وتعترض تحركات الفلسطينيين والمركبات، والسير بعكس اتجاه السير، إلى جانب إقامة حواجز مفاجئة خاصة وسط المدينة

وفي سياق متصل، اقتحمت آليات الاحتلال فجر اليوم ضاحيتي ذنابة شرقا وارتاح جنوب المدينة، وجابت الشوارع الرئيسية، وسط أعمال تفتيش واسعة، واعتراض حركة المركبات والفلسطينيين.

كما يواصل الاحتلال فرض حصار خانق على مخيمي طولكرم ونور شمس، فيما يواصل منع العائلات المهجرة قسرا من العودة إلى منازلها أو حتى تفقد ممتلكاتها في المخيمين، ويطلق الرصاص صوب كل من يحاول الاقتراب من المخيمين.

وشهد مخيم نور شمس خلال الأيام الأخيرة حملة هدم طالت أكثر من 20 مبنى في حاراته الرئيسية، وتضررت بفعلها مبان مجاورة، وذلك في سياق تنفيذ مخطط الاحتلال لهدم 106 مبان في المخيمين منها 58 في مخيم طولكرم و48 في مخيم نور شمس، لفتح شوارع وطرقات وتغيير معالم المخيمين الجغرافية.

وخلف العدوان المستمر على طولكرم ومخيميها حتى الآن 13 شهيدا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما كانت حاملا في شهرها الثامن، إلى جانب عشرات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى دمار واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات، إثر عمليات هدم وحرق ونهب.

وقد أدى هذا التصعيد إلى تهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزل كليا، و2573 منزلا بشكل جزئي، فضلا عن إغلاق مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، وتحويلهما إلى مناطق معزولة تكاد تخلو من مظاهر الحياة.