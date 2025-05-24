شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح.

وقال أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز اليوم السبت - إن مئات الآلاف في قطاع غزة يتضورون جوعا حيث أن هناك 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في "خطر شديد" ، مؤكدا أن قطاع غزة يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلا.

ودعا أبو حسنة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشددا على أن سكان قطاع غزة يموتون جوعا أو تحت القصف.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال، في منشور عبر منصة "إكس" أمس الجمعة، أن الفلسطينيين في قطاع غزة عانوا، في ظل الحرب "من الجوع والحرمان ومن أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا".