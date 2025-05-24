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رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: الوضع في غزة مأساة وحشية والسلام يتطلب دور أوروبا

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رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: الوضع في غزة مأساة وحشية والسلام يتطلب دور أوروبا

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي "إن الوضع في غزة مأساة وحشية ووصلت إلى حد اللاإنسانية".

وأعرب برودى - في تصريح خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة ترينتو شمال إيطاليا، اليوم /السبت/ - عن قلقه العميق إزاء تفاقم المأساة في قطاع غزة، مطالبا بضرورة "ألا نبقى متفرجين على تأثيرها على المدنيين العزل".

ودعا إلى ضرورة وجود مبادرة سياسية قوية ومشتركة من الاتحاد الأوروبي الذي لا يمكنه أن يستمر في تقويض دوره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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