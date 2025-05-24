شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن طائرة مُسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الشعف شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف آخر في حيي الشعف والتفاح.

وأضافت: أن المواطن أحمد إياد محمد الشريف ارتقى شهيدا ليلحق بأفراد أسرته الذين ارتقوا صباح اليوم جراء قصف منزلهم بمدينة خان يونس، فيما كانت طواقم الإسعاف والإنقاذ قد انتشلت، في وقت سابق اليوم، جثمان الشهيد أسامة سفيان عطية المصري من أسفل ركام منزله المدمر في جورة اللوت بخان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53 ألفا و822 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة 122 ألفا و382 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.