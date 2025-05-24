شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المياه العراقي: إتفاق مع تركيا على إطلاق 500 متر مكعب في الثانية يومياً لنهر الفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، عن اتفاق العراق مع تركيا على إطلاق (500 متر مكعب/ثانية) من مياه نهر الفرات يومياً.

وقال وزير الموارد المائية في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن العراق وتركيا اتفقا على إطلاق 500 متر مكعب/ثانية يومياً من مياه نهر الفرات، مشيراً الى أن هناك لجاناً مشتركة تواصل العمل على تأمين حصص البلاد المائية من كلا البلدين.

وأضاف أن العراق مستمر بتنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية مع تركيا، ومن ضمنها قيام الجانب التركي بتنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطاع الري وضمان استمرار الإطلاقات المائية من الأراضي التركية.

وأشار الى أن المبادرة الاقليمية التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحماية نهري دجلة والفرات تهدف الى ضمان استمرار تدفق مياه النهرين وحمايتها داخلياً.

وبين أن جهود الوزارة نجحت في الحفاظ على استدامة مياه الأهوار رغم الشح المائي الحاد الذي يعاني منها البلاد وعدم سقوط أمطار غزيرة.

وأوضح أن العراق لا يحتاج فعلياً لبناء سدود خزنية، وهناك فراغات خزنية كبيرة في السدود الحالية تقدر بحوالي 7 مليارات لتر إضافية في سد الموصل، و 4 مليارات لتر في سد الثرثار، فضلاً عن 8 مليارات لتر إضافية في سد حديثة.