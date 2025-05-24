شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مؤسسة هند رجب البلجيكية الخيرية، اليوم /السبت/، أن دولة بيرو فتحت تحقيقاً رسمياً بحق جندي من الجيش الإسرائيلي بعد شكوى قدمتها المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن الشكوى قدمها خوليو سيزار أربيزو جونزاليس، الذي تصفه بأنه "محامٍ بيروفي بارز في مجال حقوق الإنسان ومستشار قانوني للمؤسسة".

وأضافت المؤسسة، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن جندي الجيش الإسرائيلي "أسهم بدور مباشر في التدمير المنهجي والمنظم للأحياء المدنية في قطاع غزة خلال الهجوم العسكري 2023-2024".

وقال رئيس مؤسسة هند رجب، دياب أبو جهجه،: "العدالة ليست اختيارية، بل حتمية، هذا التحقيق يمثل خطوة حاسمة في التصدي للإفلات الإسرائيلي من العقاب".

يذكر أن مؤسسة هند رجب هي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2024 ومقرها بروكسل - عاصمة بلجيكا - وتهدف إلى مواجهة إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. وسميت المؤسسة تكريماً لهند رجب، الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر خمس سنوات، التي قتلتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياح بري لقطاع غزة.