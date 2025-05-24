شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت اليوم /السبت/ محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة عن بعد.

وأضاف المصدر، في بيان - أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية"، وبعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الأمنية على الواجهات الحدودية للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب، مؤكداً وقوف مرتبات حرس الحدود بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

