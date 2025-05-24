شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يدعو أهل الجنوب إلى المشاركة بكثافة فى الانتخابات البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اللبنانيين إلى الاقتراع بكثافة في الانتخابات البلدية والاختيارية، التي انطلقت في الجنوب اللبناني، مشيرا إلى أن اليوم ليس فقط عيد التحرير بل عيد الديمقراطية والخيار الصحيح.وفق وكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال "عون" في كلمة خلال مشاركته في الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، ، اليوم السبت - صمود الجنوبيين على الرغم من كل التحديات التي يواجهونها، منوها بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية والموظفين المدنيين لمساهمتهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي منذ مرحلته الأولى في جبل لبنان وحتى المرحلة الأخيرة اليوم في الجنوب.

واطلع "عون" خلال جولته الرئاسية الجنوبية، التي بدأها في سرايا صيدا الحكومي، من محافظ الجنوب منصور ضو على الإجراءات اللوجستية والإدارية التي تم اتخاذها لمواكبة الانتخابات في الجنوب، إلى جانب التدابير الأمنية التي اتخذت تحضيرا للاستحقاق الجنوبي.

وقال الرئيس اللبناني "أدعو المواطنين جميعا إلى التصويت بكثافة، ليس فقط لأنه حق ديمقراطي، بل أيضا لأن هذه الانتخابات إنمائية وليست سياسية، ويجب التصويت لمن يمثلهم في إنماء المدن والقرى المعنية، ولمن يقدّر تضحيات أبناء المدينة، ولمن سيسهم في إعادة الإعمار، وهذا حق طبيعي للمقترعين".

وأضاف "هذه الانتخابات تؤكد أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم..اليوم ليس فقط عيد التحرير بل عيد الديمقراطية والخيار الصحيح".

وجدد التحية للأجهزة الأمنية والعسكرية والموظفين المدنيين الذين شاركوا في إنجاح هذ الاستحقاق، منذ بداية الانتخابات في محافظة جبل لبنان وحتى اليوم.

كما جدد "عون"، في اجتماع ضمن جولته، التشديد على أهمية هذا الاستحقاق الجنوبي، على الرغم من كل الاعتداءات، ووجه تحية إلى "ابن الجنوب الذي يبدو اليوم مصمما على المشاركة في الانتخابات، وهذا يعكس إرادة الصمود والحياة والبناء لديه".

وقال: "الانتخابات اليوم هي مشاركة لإنماء البلدة والقرية، خصوصا بعد الدمار الذي لحق بها، ومن واجب الناخبين المشاركة في بناء لبنان الغد لجيل المستقبل، ودورهم اليوم اتخاذ الخيار الصحيح والمساهمة في هذا الإنماء"، معربا عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة نهاية المآسي والحروب والدمار.

وردا على سؤال بشأن وجود ضمانات لعدم حصول اعتداءات إسرائيلية خلال الانتخابات، قال الرئيس اللبناني "إن الضمانات موجودة، وجدد الدعوة إلى الناخبين للتصويت بكثافة، مشيرا إلى أن الرسالة هي أن الجنوب هو من لبنان وقلب لبنان، ولا يجب أن يكون هناك من رادع لإرادة صمود اللبنانيين".

وتُختتم اليوم الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، حيث فُتحت مراكز الاقتراع عند السابعة صباحًا، وشهدت حوالي ثمانين بلدة اتفاقا على التزكية لبلدياتها ومختاريها، نتيجة لتوافقات بين الثنائي "أمل" و"حزب الله" أو لاتفاقات عائلية.

واكتسب حضور الرئيس اللبناني في الجنوب، في اليوم الأخير من الاستحقاق البلدي والاختياري الأول منذ تسع سنوات، أهمية خاصة كونه تزامن مع الذكرى الـ25 لتحرير الجنوب، وأكد على التصميم على إجراء الانتخابات رغم كل التحديات والاعتداءات، بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التي يمارس فيها "عون" حقه الدستوري في التصويت بعد أربعة عقود قضاها في حماية الاستحقاقات الانتخابية ضمن المؤسسة العسكرية.