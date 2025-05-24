شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من انهيار النظام الصحي في غزة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت منظمة الصحة العالمية من إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تواصل تهديد نظام صحي منهك بالأساس يوشك على الانهيار. و أكدت من أن تصاعد الأعمال العدائية وإصدار أوامر الإخلاء الجديدة في شمال وجنوب غزة خلال اليومين الماضيين يهدد بإخراج مزيد من المرافق الصحية عن الخدمة.

وذكرت المنظمة بأن أربعة مستشفيات رئيسية في غزة هي مستشفى كمال عدوان، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الاصطناعية، ومستشفى غزة الأوروبي اضطرت إلى تعليق خدماتها الطبية خلال الأسبوع الماضي بسبب قربها من مناطق الهجمات أو مناطق الإخلاء، إضافة إلى تعرضها للهجمات.

وأضافت المنظمة سجلت المنظمة 28 هجوما على الرعاية الصحية في غزة خلال الآونة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الهجمات منذ أكتوبر 2023 إلى 697 هجوما ومن أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، فإن 19 مستشفى فقط لا تزال عاملة، ومنها مستشفى واحد يقدم الرعاية الأساسية للمرضى الذين لا يزالون داخله، وحتى هذه المستشفيات تعاني نقصا حادا في الإمدادات، وعجزا في أعداد العاملين الصحيين، وانعداما ممتدا للأمن، وارتفاعا سريعا كبيرا في عدد الإصابات.

ودعت المنظمة إلى توفير حماية فاعلة لمرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مشددة على ضرورة عدم عسكرة المستشفيات أو استهدافها تحت أي ظرف من الظروف وطالبت بالسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان أينما كانوا.