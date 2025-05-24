شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (890.883) حاجاً، وذلك حتى اليوم.

وأوضحت "الجوازات" أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (846.415) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (41.646) حاجاً، وعدد (2822) حاجاً عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.