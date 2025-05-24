شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى: الانتخابات البلدية فى الجنوب تسير بشكل آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، اليوم السبت، أن عملية الانتخابات البلدية في الجنوب اللبناني تسير على نحو آمن ومطمئن.

وأضاف إن شعب جنوب لبنان ضحى كثيرا والانتخابات تسير بشكل جيد، وأهالي الجنوب خرجوا ليمارسوا حقهم في الاقتراع وهو تأكيد على تمسكهم بأرضهم، مشيرا إلى أن جولته التفقدية لسير العملية الانتخابية تأتي للتأكيد على أن الدولة اللبنانية موجودة وتراقب وتتابع الانتخابات، مؤكدا أن الدولة والشعب يد بيد لإعادة إعمار الجنوب وكل لبنان.وفق "الحدث".

وكانت صناديق الاقتراع قد فُتحت في وقت سابق اليوم أمام الناخبين اللبنانيين في الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب.

ومن جهة ثانية، يتفقد الرئيس اللبنانى العماد جوزاف عون غرفة العمليات في سرايا صيدا، مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية.

كما وصل وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الى سرايا صيدا لمواكبة انطلاقة اليوم الانتخابي.