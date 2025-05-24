شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية عمان: المحادثات الإيرانية الأمريكية أحرزت تقدّم دون التوصّل لنتائج حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدى، أن المحادثات بالجولة الخامسة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي اختتمت اليوم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، أحرزت بعض التقدّم دون التوصّل إلى نتائج حاسمة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن "البوسعيدي" قوله إن "المحادثات أحرزت بعض التقدّم دون التوصّل إلى نتائج حاسمة".

وأضاف "نأمل في الأيام المقبلة أن نتمكّن من توضيح القضايا العالقة، بما يتيح لنا المضي قُدمًا نحو الهدف المشترك المتمثّل في التوصّل إلى اتفاق مستدام ومشرّف".

وجاءت هذه الجولة من المحادثات مواصلةً للرغبة المتبادلة بين الجانبين في السعي نحو حلول سلمية وتعزيز مناخ الحوار للتوصل إلى تفاهم بشأن القضايا العالقة بينهما.

وانطلقت، في وقت سابق اليوم، الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي استضافتها العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، بشكل غير مباشر وعبر وساطة وزير الخارجية العماني، وفي وجود وسطاء أوربيين.

وتأتي هذه الجولة، التي سبقتها أربع جولات (ثلاث في مسقط وواحدة في روما)، في ظل تصاعد التوترات في العلاقات الإيرانية الأمريكية، والمرتبطة ببرنامج إيران النووي وتشديد العقوبات الأمريكية.