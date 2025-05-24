شكرا لقرائتكم خبر عن روبيو: قرار تعليق العقوبات على سوريا خطوة أولى نحو علاقات جديدة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجاء في نص بيان روبيو الذي نشرته وزارة الخارجية: "تمثل الإجراءات اليوم الخطوة الأولى لتحقيق رؤية الرئيس (دونالد ترامب) لعلاقات جديدة بين سوريا والولايات المتحدة. إن الرئيس ترامب يمنح الحكومة السورية فرصة للمساهمة في السلام والاستقرار داخل سوريا وفي علاقاتها مع جيرانها".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس ترامب ينتظر من سوريا "خطوات سريعة" في المجالات السياسية ذات الأولوية مقابل تخفيف العقوبات.

وقال: "أوضح الرئيس بشكل جلي أنه يتوقع أن يعقب هذا التخفيف (للعقوبات) خطوات سريعة من الحكومة السورية فيما يتعلق بالأولويات السياسية الهامة".

هذا وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، ترخيصا عاما يقضي بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب وعددا من الشركات والمؤسسات الحكومية.

وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب".

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في 13 مايو أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة. وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة عبر تقنية الفيديو، وشدد خلاله على أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية.

وبالتزامن مع رفع العقوبات الأمريكية، أكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي بشكل رسمي رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد.