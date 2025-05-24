شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: غزة تحتاج 500-600 شاحنة مساعدات يوميا والكميات الواصلة "إبرة في كومة قش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازارينى الجمعة أن ما يصل من مساعدات إلى قطاع غزة "إبرة في كومة قش".

وكتب لازاريني على منصة "إكس" أن قطاع غزة لا يزال يعاني من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي.

وأضافت أن الفلسطينيين في قطاع غزة عانوا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، "من الجوع والحرمان ومن أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا".

وأضاف أن "المساعدات التي تصل الآن لغزة أشبه بإبرة في كومة قش"، مشددا على أن "تدفّق المساعدات بشكل فعال ومتواصل يمثل السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة".

وأكد أن أقل ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع هو "500-600 شاحنة يوميا تدار من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا".