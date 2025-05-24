شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: الكوادر الطبية بغزة تعمل تحت ضغط شديد ونقص حاد فى الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" كاظم أبو خلف، أن الكوادر الطبية فى قطاع غزة تعمل تحت ضغط شديد، فى ظل نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية، بالاضافة الى انقطاع الكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية فى المستشفيات.



وقال متحدث اليونيسيف - خلال اتصال هاتفى مع فضائية "القاهرة الإخبارية" إن الأمم المتحدة لا تطالب بالمستحيل فى قطاع غزة، بل تطلب فقط تطبيق القانون الدولي، الذى يكفل للمدنيين الحق فى العلاج والحياة والتنقل، قائلا :"إذا تركت غزة فى هذا الوضع، فإننا نواجه كارثة إنسانية لن تمحى آثارها لعقود".



وأشار إلى أن هناك حالات إنسانية حرجة من الأطفال والنساء وكبار السن تموت يوميًا بسبب عدم القدرة على تلقى الرعاية الطبية المناسبة، موضحا أن الوضع لا يمكن إصلاحه بالمساعدات فقط، وإنما يتطلب خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد وتشغيل وفتح المعابر بشكل مستقر يسمح بدخول البضائع والوقود والمستلزمات الطبية.



وأضاف أن المنظومة الصحية فى قطاع غزة تعرضت لانهيار شبه كامل جراء القصف الإسرائيلى المتواصل والحصار، معلنا أن عدد المستشفيات التى كانت تعمل قبل الحرب على القطاع، 36 مستشفى، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى نحو 18 مستشفى فقط، ومعظمها يعمل بقدرة تشغيلية جزئية لا تتجاوز 50% من طاقتها.



وتابع متحدث "اليونيسف" إن أكثر من 10,500 جريح فلسطينى يحتاجون إلى الخروج من قطاع غزة لتلقى العلاج العاجل فى الخارج، لكن معدل إخراج الحالات لا يزيد على حالتين فقط يوميا، وإذا استمر الحال على هذا الوضع فنحن بحاجة إلى أكثر من 13 عاما لإتمام خروج جميع المصابين للعلاج.