شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يدعو اليمنيين للتحرك ضد عسكرة الحوثيين للأحياء السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، بشدة الجريمة المروعة التى ارتكبتها جماعة الحوثى فى منطقة "صرف" بمحافظة صنعاء، جراء تخزينها أسلحة داخل أحد المنازل فى حى سكنى مكتظ بالمنطقة، ودعا اليمنيين فى مناطق سيطرة الحوثيين إلى رفض تحويل أحيائهم لمستودعات أسلحة.



وأوضح الإريانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم /الجمعة/ - أن الانفجار أسفر عن استشهاد 40 يمنيا وإصابة المئات، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل، وسط تعتيم إعلامى تفرضه المليشيا لإخفاء حجم الكارثة.



وأشار إلى أن هذه الحادثة هى الثانية خلال أقل من 24 ساعة، بعد انفجار صاروخ حوثى فاشل قرب مطار صنعاء، مما يؤكد إصرار المليشيا على عسكرة المدن وتحويل المناطق السكنية إلى مخازن ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.



ودعا الإرياني، اليمنيين فى مناطق سيطرة الحوثيين إلى رفض تحويل أحيائهم لمستودعات أسلحة، وحث كل من يعلم بوجود مخزن أسلحة على التحرك مع جيرانه لإزالته فوراً، لمنع تكرار مآسٍ مشابهة، مؤكداً أن ما حدث فى "صرف" ليس مجرد انفجار عرضي، بل هو جريمة حرب متكاملة الأركان ارتكبتها مليشيا الحوثى بحق المدنيين.



وطالب الإريانى المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، داعياً إلى اتخاذ خطوات حازمة ورادعة ضد مليشيا الحوثي، بما فى ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتها المتورطة فى جرائم تستهدف المدنيين الأبرياء.