شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن قدوم 820 ألفا و658 حاجًا من خارج المملكة خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، قدوم 820 ألفا و658 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الخميس.



وأوضحت المديرية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 782 ألفا و358 حاجًا، وعدد القادمين عبر المنافذ البرية بلغ 35 ألفا و478 حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 2,822 حاجًا.



وأكدت "الجوازات السعودية" تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها فى المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التى يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.