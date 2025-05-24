شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: السوريون يواجهون خطر الموت وسط انعدام الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولون كبار فى الأمم المتحدة للمساعدات اليوم /الجمعة/ إن ملايين الأشخاص فى سوريا ما زالوا يواجهون خطر الموت من الذخائر غير المنفجرة والأمراض وسوء التغذية، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي.



وذكر الموقع الرسمى للامم المتحدة أن إيديم ووسورنو - التى ترأس العمليات والدعوة فى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) - اختتمت زيارتها إلى البلاد، وقالت إنها "يمكن أن تشعر بزخم التغيير" على الأرض بعد سنوات من المعاناة والمشقة فى ظل نظام الأسد التى انتهت بإسقاطه فى ديسمبر الماضي.. لكن التحديات الهائلة لا تزال قائمة حيث يحتاج 16.5 مليون سورى إلى المساعدة الإنسانية والحماية، والاحتياجات "مذهلة".



ولفتت ووسورنو - من غازى عنتاب، وهو مركز إنسانى فى تركيا يقع على الجانب الآخر من الحدود السورية - إلى "اتجاه مشجع للعودة" منذ ديسمبر الماضي.. وقالت إن أكثر من مليون نازح داخلى عادوا إلى مناطقهم الأصلية، وعاد أكثر من نصف مليون لاجئ من الدول المجاورة.



ونبهت إلى انعدام الأمن، وانتشار المنازل المتضررة، ونقص مستوى الخدمات، وفرص سبل العيش، وتهديد الذخائر غير المنفجرة.. وفى حين تراجع مستوى الأعمال العدائية فى البلاد، قالت ووسورنو، إن التوترات المحلية والاشتباكات لا تزال "مصدر قلق كبيرا".



بدوره، قال الدكتور الطاف موساني، مدير حالات الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن بقايا القتال العنيف تشكل تهديدًا مستمرًا للمدنيين، مشيرا إلى وقوع 909 إصابات على الأقل بسبب الذخائر غير المنفجرة منذ ديسمبر 2024، بما فى ذلك حوالى 400 وفاة - أغلبهم من النساء والأطفال.



وأوضح أن الأمراض مثل الكوليرا والإسهال المائى الحاد تنتشر، مؤكداً تسجيل أكثر من 1444 حالة اشتباه بالكوليرا وسبع وفيات مرتبطة بها.. وقال: "هذا بشكل خاص فى اللاذقية وحلب، خاصة حول مخيمات النازحين.. ونعلم أنه عندما تنتشر الكوليرا فى المخيمات، يمكن أن تكون بمثابة حريق هائل، مما يزيد من معدل الإصابة والوفيات".



وأشار إلى أن نصف مستشفيات الولادة فى شمال غرب سوريا علقت عملياتها منذ سبتمبر 2024 بسبب التخفيضات المالية، والتى "نشهدها عالميًا" ولكنها "واضحة حقًا" فى سوريا.



وحذر من أن أكثر من 416 ألف طفل فى سوريا معرضون لخطر سوء التغذية الحاد وأن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم لا يتلقون العلاج.. وقال: "نحتاج إلى أن نكون قادرين على مراقبة هذا الخطر والتدخل وإنقاذ هؤلاء الأطفال".



ويعانى التمويل للعملية الإنسانية فى سوريا بالفعل من نقص حاد. ففى وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس قسم التنسيق فى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجام، لمجلس الأمن إنه من أصل مليارى دولار المطلوبة للأمم المتحدة وشركائها للوصول إلى ثمانية ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً من يناير إلى يونيو 2025، لم يتم تلقى سوى 10%.



وتواجه المرافق الصحية المتعثرة فى البلاد نقصًا فى العمالة الماهرة والمعدات، حسبما قال الدكتور موسانى من منظمة الصحة العالمية. وقد دفعت الحرب حوالى 50 إلى 70 % من القوى العاملة فى مجال الصحة إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أخرى، والبنية التحتية الصحية فى حاجة ماسة إلى الاستثمار.