شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: مغادرة أول فوج من الحجاج إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر، اليوم الجمعة ، أول فوج من حجاج البحرين إلى الأراضي المقدسة، ومن جانبها دعت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة جميع الحجاج إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن بعثة مملكة البحرين للحج والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لضمان أداء المناسك بيسر وسلامة.

وأكدت اللجنة العليا أهمية اصطحاب الحاج دفتر التطعيمات، إلى جانب الأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط أو السكري، حرصًا على سلامتهم أثناء أداء المناسك، إضافة إلى حمل بطاقة الهوية وبطاقة نسك الذكية خلال تنقلاتهم داخل المشاعر المقدسة.

وأوضحت اللجنة أن بطاقة نسك تُعد أداة محورية في تسهيل حركة الحجاج وتسريع إجراءات تقديم الخدمات، خصوصًا في حالات الطوارئ أو عند فقدان الحاج، حيث تُثبت البطاقة الوضع النظامي للحاج وأحقيته في أداء المناسك، مما يُمكّن الجهات المختصة من تقديم خدماتها بكفاءة وتنظيم أكبر، كما شددت اللجنة على ضرورة التسجيل في التطبيقات الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية، مثل «توكلنا» و»نسك»، بما يتماشى مع متطلبات تنظيم موسم الحج لهذا العام.

من جانب آخر، أكدت اللجنة على أهمية التزام الحجاج بالتنقل من خلال الحملة المعتمدة التي ينتسبون لها، بما يسهم في تسهيل التنقلات وتنظيم الخدمات المقدمة لهم.

ودعت اللجنة الحجاج إلى التواصل الفوري مع مسؤولي الحملات وبعثة مملكة البحرين للحج في حال مواجهة أي طارئ صحي أو تنظيمي، لضمان سرعة تقديم الدعم اللازم.