الخليج اليوم .. تقرير: استعداد قطري لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشارت صحيفة "المدن" إلى استعداد قطر لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا بشكل مجاني الصيف المقبل، بموجب تنسيق بين البلدين.

وقالت إن الحكومة اللبنانية تظهر بوادر إصلاحية تراهن عليها الكثير من الدول الصديقة، لتستأنف دعمها للبنان، مبينة أن هذه المبادرة ليست مفاجئة، بل هي استكمال لما طرح في وقت سابق، وتحديدا في ديسمبر من العام 2021، حين كشف وزير الطاقة السابق وليد فيّاض عن محادثات بين الجانبين القطري واللبناني، حول إمداد قطر للبنان بغاز يصل عبر الأردن وسوريا.

وفي فبراير من العام 2022 أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال.

عرضت قطر بناء محطتين لإنتاج الكهرباء في لبنان. علما أن الكعبي، أعلن في نوفمبر 2023، استعداد بلاده، بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، تقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة، ويقدر إنتاجها بنحو 500 ميغاوات، أي ما بين 25 و30 بالمئة من حاجة لبنان للطاقة.

وذكرت "المدن" أن "المبادرة القطرية، في حال تسيير العمل بها وتلقفها سريعا من الجانب اللبناني، فإنها ستشكل خطوة أساسية على طريق الحل المستدام لمشكلة الطاقة، في حين أن استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، يشكل حلا مؤقتا تتقدمه عراقيل، على رأسها استكمال الإصلاحات الداخلية في لبنان تمهيدا للحصول على موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع الاستجرار الذي بدوره يبقى رهينة الحفاظ على التمويل، في حين أن العرض القطري المجاني، يحمل مرونة غير موجودة في مشروع الاستجرار من الأردن ومصر".

المصدر: "المدن"