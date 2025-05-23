الخليج اليوم .. المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش يعلق على العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علق المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستفرض عقوبات على السودان "بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024".

وعبر صفحته على منصة "إكس"، كتب أنور قرقاش: "العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف".

ورأى المستشار الرئاسي الإماراتي أنه "لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة".

وتأتي تغريدة قرقاش بعد أن أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان "بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024".

وقالت الوزارة إن "العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي المتوقع في السادس يونيو المقبل أو حواليه"، مشيرة إلى أن واشنطن " "توصلت في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024".

في المقابل، أكدت الحكومة السودانية أنها تتابع "باستنكار شديد ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان"، مشيرة إلى أن "فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يستند إلى خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة في عام 2005، والتي تُعدّل من وقت لآخر بما يخدم أجندات واشنطن، بناء على مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة".

جدير بالذكر أن الأزمة في العلاقات بين السودان والإمارات تصاعدت مؤخرا، وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، واعتبرها "دولة عدوان"، فيما ردت الإمارات بإعلانها عدم الاعتراف بشرعية "سلطة بورتسودان" التي اتخذت القرار، مؤكدة أن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين".